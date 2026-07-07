L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche Préaux-du-Perche Perche en Nocé
mercredi 9 septembre 2026 · Préaux-du-Perche · Perche en Nocé
Informations pratiques
Perche en Nocé
L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche
Préaux-du-Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-09 16:00:00
fin : 2027-06-30
Date(s) :
2026-09-09
Tous les mercredis à la médiathèque de Préaux-du-Perche (4 place Saint Germain).
Pour les 3 ans et plus. .
Préaux-du-Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 56 35
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English : L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche
L’événement L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT CdC Coeur du Perche
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