L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche Préaux-du-Perche Perche en Nocé

Informations pratiques

Perche en Nocé

L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche

Préaux-du-Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-09 16:00:00

fin : 2027-06-30

Date(s) :

2026-09-09

Tous les mercredis à la médiathèque de Préaux-du-Perche (4 place Saint Germain).

Pour les 3 ans et plus. .

Préaux-du-Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 56 35

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English : L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche

L’événement L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT CdC Coeur du Perche