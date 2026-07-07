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AGENDA · Perche en Nocé

L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche Préaux-du-Perche Perche en Nocé

mercredi 9 septembre 2026 · Préaux-du-Perche · Perche en Nocé

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Heure de début
16:00:00
Lieu
Préaux-du-Perche
Adresse
4 Place Saint Germain
Ville
61340 Perche en Nocé
Département
Orne
Tarif

Perche en Nocé

L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche

Préaux-du-Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-09 16:00:00
fin : 2027-06-30

Date(s) :
2026-09-09

Tous les mercredis à la médiathèque de Préaux-du-Perche (4 place Saint Germain).

Pour les 3 ans et plus.   .

Préaux-du-Perche 4 Place Saint Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 83 56 35 

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English : L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche

L’événement L’heure du conte à la Médiathèque de Préaux-du-Perche Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-07-07 par OT CdC Coeur du Perche

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