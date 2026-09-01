L’Heure du conte Bibliothèque André-Périgord Feytiat Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

L’Heure du conte Bibliothèque André-Périgord Feytiat

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-07 2026-11-25 2026-12-16 2027-04-07 2027-05-19

Lectures et spectacles de contes gratuits pour petits et famille. .

Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20

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English : L’Heure du conte Bibliothèque André-Périgord Feytiat

L’événement L’Heure du conte Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole