L’Heure du conte Bibliothèque André-Périgord Feytiat Bibliothèque André-Périgord Feytiat
mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque André-Périgord · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
L’Heure du conte Bibliothèque André-Périgord Feytiat
Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-07 2026-11-25 2026-12-16 2027-04-07 2027-05-19
Lectures et spectacles de contes gratuits pour petits et famille. .
Bibliothèque André-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20
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English : L’Heure du conte Bibliothèque André-Périgord Feytiat
L’événement L’Heure du conte Bibliothèque André-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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