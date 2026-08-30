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AGENDA · Charleval

L’Heure du Conte Charleval

mercredi 18 novembre 2026 · Charleval

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Adresse
46 Gr Grande Rue
Ville
27380 Charleval
Département
Eure
Tarif

Charleval

L’Heure du Conte

46 Gr Grande Rue Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

[L’HEURE DU CONTE !]

Retrouvez les prochaines dates de L’heure du conte de la Médiathèque de Charleval !

Les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte pourront venir écouter des histoires racontées par la Bibliothécaire Valérie les mercredis

• 9 Septembre
• 7 Octobre
• 18 Novembre
• 16 Décembre

Venez découvrir des histoires palpitantes, vivre des aventures magiques et pourquoi ne pas frissonner un peu avec un conte qui fait (gentiment) peur !

| GRATUIT |
+ d’infos et réservations au 02.32.68.31.93 ou bibliotheque@charleval.net   .

46 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 68 31 93  bibliotheque@charleval.net

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English : L’Heure du Conte

L’événement L’Heure du Conte Charleval a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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