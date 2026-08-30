Informations pratiques

Charleval

L’Heure du Conte

46 Gr Grande Rue Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

[L’HEURE DU CONTE !]

Retrouvez les prochaines dates de L’heure du conte de la Médiathèque de Charleval !

Les enfants de 3 à 10 ans accompagnés d’un adulte pourront venir écouter des histoires racontées par la Bibliothécaire Valérie les mercredis

• 9 Septembre

• 7 Octobre

• 18 Novembre

• 16 Décembre

Venez découvrir des histoires palpitantes, vivre des aventures magiques et pourquoi ne pas frissonner un peu avec un conte qui fait (gentiment) peur !

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| GRATUIT |

+ d’infos et réservations au 02.32.68.31.93 ou bibliotheque@charleval.net .

46 Gr Grande Rue Charleval 27380 Eure Normandie +33 2 32 68 31 93 bibliotheque@charleval.net

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English : L’Heure du Conte

L’événement L’Heure du Conte Charleval a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Lyons Andelle