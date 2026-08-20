L’Heure du conte fait sa rentrée ! Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris
samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill · Paris
Informations pratiques
Pour commencer cette rentrée en douceur, venez nous-retrouvez pour un moment de lecture convivial, pour les enfants à partir de 3 ans.
Rendez-vous directement sur place : surla placette Fessart, au bout de la rue Fessart, entre l’église Jourdain et l’école Fessart.
→ En cas d’intempéries, la séance de lecture aura lieu directement à l’intérieur de la bibliothèque.
Retrouvez-nous sur la placette Fessart pour un moment de lecture convivial en plein air !
Le samedi 05 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
gratuit
Rendez-vous sur la placette Fessart ! En cas de météo capricieuse, la séance aura lieu dans la bibliothèque.
Public enfants. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T11:00:00+02:00
Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.dreyfusweill@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill
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