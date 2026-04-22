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L’Heure du Conte Histoires et Comptines LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

L’Heure du Conte Histoires et Comptines LONGNY AU PERCHE Longny les Villages mercredi 23 septembre 2026.

Lieu : LONGNY AU PERCHE

Adresse : 6 Rue Eugène Cordier

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : mercredi 23 septembre 2026

Fin : mercredi 23 septembre 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Longny les Villages

L’Heure du Conte Histoires et Comptines

LONGNY AU PERCHE 6 Rue Eugène Cordier Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-09-23 11:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte Histoires et Comptines   .

LONGNY AU PERCHE 6 Rue Eugène Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54  media@cdchautsperche.fr

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English : L’Heure du Conte Histoires et Comptines

L’événement L’Heure du Conte Histoires et Comptines Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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