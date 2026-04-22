L’Heure du Conte Histoires et Comptines NEUILY SUR EURE Longny les Villages
L’Heure du Conte Histoires et Comptines NEUILY SUR EURE Longny les Villages mercredi 30 septembre 2026.
Longny les Villages
L’Heure du Conte Histoires et Comptines
NEUILY SUR EURE 9 Rue des Azalées Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-09-30 11:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte Histoires et Comptines .
NEUILY SUR EURE 9 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
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English : L’Heure du Conte Histoires et Comptines
L’événement L’Heure du Conte Histoires et Comptines Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche
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