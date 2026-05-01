Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’Heure du Conte NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

L’Heure du Conte NEUILLY SUR EURE Longny les Villages mercredi 27 mai 2026.

Lieu : NEUILLY SUR EURE

Adresse : 10 Rue des Azalées

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Longny les Villages

L’Heure du Conte

NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :
2026-05-27

À l’occasion de l’exposition consacrée au Manga, le réseau des médiathèques des Hauts du Perche vous invite à une heure du conte sur le Japon !Petits et grands embarqueront pour un voyage au cœur de ce pays, entre histoires et découvertes pour prolonger autrement l’univers de l’exposition.   .

NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54  media@cdchautsperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Heure du Conte

L’événement L’Heure du Conte Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche

À voir aussi à Longny les Villages (Orne)