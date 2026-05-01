L’Heure du Conte NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
L’Heure du Conte NEUILLY SUR EURE Longny les Villages mercredi 27 mai 2026.
Longny les Villages
L’Heure du Conte
NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 11:00:00
Date(s) :
2026-05-27
À l’occasion de l’exposition consacrée au Manga, le réseau des médiathèques des Hauts du Perche vous invite à une heure du conte sur le Japon !Petits et grands embarqueront pour un voyage au cœur de ce pays, entre histoires et découvertes pour prolonger autrement l’univers de l’exposition. .
NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Heure du Conte
L’événement L’Heure du Conte Longny les Villages a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Touisme des Hauts du Perche
À voir aussi à Longny les Villages (Orne)
- L’Atelier du petit ânier Les ânes des Hauts du Perche Longny les Villages 9 mai 2026
- Fête de l’Ascension à Marchainville MARCHAINVILLE Longny les Villages 14 mai 2026
- Visite du jardin du Coudray LA LANDE SUR EURE Longny les Villages 16 mai 2026
- Concert de Nunc Dimittis LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 17 mai 2026
- Natura 2000 Des actions en faveur de la faune et de la flore Parking de la salle des fêtes Longny les Villages 23 mai 2026