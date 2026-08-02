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L’heure du conte pour les 0-3 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

mercredi 2 septembre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris

L’heure du conte pour les 0-3 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard
Adresse
26, rue Chaptal
Ville
75009 Paris
Département
Paris

Les séances du mercredi 23 et samedi 26 septembre ainsi que celles du mercredi 9 et du samedi 12 décembre seront bilingues : en langue des signes et en français oral.

Les groupes sont les bienvenus, il faut néanmoins nous contacter au minimum une semaine avant.

Des livres, des chansons, des comptines, des jeux de doigts… des tapis, les bras rassurants et enveloppants d’un adulte… et on embarque pour l’heure du conte !
Le samedi 19 décembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 16 décembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 12 décembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 09 décembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 05 décembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 02 décembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 28 novembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 25 novembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 21 novembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 18 novembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 14 novembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 07 novembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 04 novembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 14 octobre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 07 octobre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 03 octobre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 30 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 23 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 16 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 12 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 09 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le samedi 05 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
Le mercredi 02 septembre 2026
de 10h15 à 10h45
gratuit Public tout-petits. A partir de -1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-02T13:15:00+02:00
fin : 2026-12-19T11:45:00+01:00
Date(s) : 2026-09-02T10:15:00+02:00_2026-09-02T10:45:00+02:00;2026-09-05T10:15:00+02:00_2026-09-05T10:45:00+02:00;2026-09-09T10:15:00+02:00_2026-09-09T10:45:00+02:00;2026-09-12T10:15:00+02:00_2026-09-12T10:45:00+02:00;2026-09-16T10:15:00+02:00_2026-09-16T10:45:00+02:00;2026-09-19T10:15:00+02:00_2026-09-19T10:45:00+02:00;2026-09-23T10:15:00+02:00_2026-09-23T10:45:00+02:00;2026-09-26T10:15:00+02:00_2026-09-26T10:45:00+02:00;2026-09-30T10:15:00+02:00_2026-09-30T10:45:00+02:00;2026-10-03T10:15:00+02:00_2026-10-03T10:45:00+02:00;2026-10-07T10:15:00+02:00_2026-10-07T10:45:00+02:00;2026-10-10T10:15:00+02:00_2026-10-10T10:45:00+02:00;2026-10-14T10:15:00+02:00_2026-10-14T10:45:00+02:00;2026-10-17T10:15:00+02:00_2026-10-17T10:45:00+02:00;2026-11-04T10:15:00+02:00_2026-11-04T10:45:00+02:00;2026-11-07T10:15:00+02:00_2026-11-07T10:45:00+02:00;2026-11-14T10:15:00+02:00_2026-11-14T10:45:00+02:00;2026-11-18T10:15:00+02:00_2026-11-18T10:45:00+02:00;2026-11-21T10:15:00+02:00_2026-11-21T10:45:00+02:00;2026-11-25T10:15:00+02:00_2026-11-25T10:45:00+02:00;2026-11-28T10:15:00+02:00_2026-11-28T10:45:00+02:00;2026-12-02T10:15:00+02:00_2026-12-02T10:45:00+02:00;2026-12-05T10:15:00+02:00_2026-12-05T10:45:00+02:00;2026-12-09T10:15:00+02:00_2026-12-09T10:45:00+02:00;2026-12-12T10:15:00+02:00_2026-12-12T10:45:00+02:00;2026-12-16T10:15:00+02:00_2026-12-16T10:45:00+02:00;2026-12-19T10:15:00+02:00_2026-12-19T10:45:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal  75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr


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