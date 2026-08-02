L’heure du conte pour les 4-7 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

Les séances du 26 septembre et du 12 décembre seront bilingue : en langue des signes française et français oral.

Plein de personnages sortent des bacs à albums de la bibliothèque. Tenez-vous prêt à écouter leurs histoires… et bien d’autres encore.

Le samedi 19 décembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 12 décembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 05 décembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 28 novembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 21 novembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 14 novembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 07 novembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 17 octobre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 10 octobre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 03 octobre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 26 septembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 19 septembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 12 septembre 2026

de 11h15 à 11h45

Le samedi 05 septembre 2026

de 11h15 à 11h45

gratuit Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T14:15:00+02:00

fin : 2026-12-19T12:45:00+01:00

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Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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