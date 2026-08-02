L’heure du conte pour les 4-7 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris
samedi 5 septembre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris
Informations pratiques
Les séances du 26 septembre et du 12 décembre seront bilingue : en langue des signes française et français oral.
Plein de personnages sortent des bacs à albums de la bibliothèque. Tenez-vous prêt à écouter leurs histoires… et bien d’autres encore.
Le samedi 19 décembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 12 décembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 05 décembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 28 novembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 21 novembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 14 novembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 07 novembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 17 octobre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 10 octobre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 03 octobre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 26 septembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 19 septembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 12 septembre 2026
de 11h15 à 11h45
Le samedi 05 septembre 2026
de 11h15 à 11h45
gratuit Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T14:15:00+02:00
fin : 2026-12-19T12:45:00+01:00
Date(s) : 2026-09-05T11:15:00+02:00_2026-09-05T11:45:00+02:00;2026-09-12T11:15:00+02:00_2026-09-12T11:45:00+02:00;2026-09-19T11:15:00+02:00_2026-09-19T11:45:00+02:00;2026-09-26T11:15:00+02:00_2026-09-26T11:45:00+02:00;2026-10-03T11:15:00+02:00_2026-10-03T11:45:00+02:00;2026-10-10T11:15:00+02:00_2026-10-10T11:45:00+02:00;2026-10-17T11:15:00+02:00_2026-10-17T11:45:00+02:00;2026-11-07T11:15:00+02:00_2026-11-07T11:45:00+02:00;2026-11-14T11:15:00+02:00_2026-11-14T11:45:00+02:00;2026-11-21T11:15:00+02:00_2026-11-21T11:45:00+02:00;2026-11-28T11:15:00+02:00_2026-11-28T11:45:00+02:00;2026-12-05T11:15:00+02:00_2026-12-05T11:45:00+02:00;2026-12-12T11:15:00+02:00_2026-12-12T11:45:00+02:00;2026-12-19T11:15:00+02:00_2026-12-19T11:45:00+02:00
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr
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