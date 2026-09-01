L’heure du conte Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg
mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque municipale Pierre Messmer · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
L’heure du conte
Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 15:15:00
Date(s) :
2026-09-16
La conteuse de la bibliothèque Pierre Messmer, attendent les petits de 4 ans à 8 ans (qui peuvent rester seuls avec la conteuse) pour leur raconter de belles histoires !
Gratuit, dans la limite des places disponibles.Enfants
0 .
Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52
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English :
The storyteller at the Pierre Messmer Library is waiting for children ages 4 to 8 (who can stay alone with the storyteller) to tell them wonderful stories!
Free, subject to availability.
L’événement L’heure du conte Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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