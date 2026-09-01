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AGENDA · Sarrebourg

L’heure du conte Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg

mercredi 16 septembre 2026 · Bibliothèque municipale Pierre Messmer · Sarrebourg

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Bibliothèque municipale Pierre Messmer
Adresse
13 Rue de la Paix
Ville
57400 Sarrebourg
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Sarrebourg

L’heure du conte

Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 15:15:00

Date(s) :
2026-09-16

La conteuse de la bibliothèque Pierre Messmer, attendent les petits de 4 ans à 8 ans (qui peuvent rester seuls avec la conteuse) pour leur raconter de belles histoires !
Gratuit, dans la limite des places disponibles.Enfants
0  .

Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52 

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English :

The storyteller at the Pierre Messmer Library is waiting for children ages 4 to 8 (who can stay alone with the storyteller) to tell them wonderful stories!
Free, subject to availability.

L’événement L’heure du conte Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD

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