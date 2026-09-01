L’heure du conte Bibliothèque municipale Pierre Messmer Sarrebourg

Informations pratiques

Sarrebourg

L’heure du conte

Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:30:00

fin : 2026-09-16 15:15:00

Date(s) :

2026-09-16

La conteuse de la bibliothèque Pierre Messmer, attendent les petits de 4 ans à 8 ans (qui peuvent rester seuls avec la conteuse) pour leur raconter de belles histoires !

Gratuit, dans la limite des places disponibles.Enfants

0 .

Bibliothèque municipale Pierre Messmer 13 Rue de la Paix Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 28 52

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English :

The storyteller at the Pierre Messmer Library is waiting for children ages 4 to 8 (who can stay alone with the storyteller) to tell them wonderful stories!

Free, subject to availability.

L’événement L’heure du conte Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD