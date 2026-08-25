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L’heure du conte Tom et le poisson volant à la Bibliothèque Municipale l’Ariane Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis Cassis

mercredi 21 octobre 2026 · Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis · Cassis

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis
Adresse
22 Avenue E. Agostini
Ville
13260 Cassis
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Cassis

L’heure du conte Tom et le poisson volant à la Bibliothèque Municipale l’Ariane

Mercredi 21 octobre 2026 à partir de 15h30. Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Le mercredi 21 octobre 2026 à 15h30, venez écouter un conte musical présenté par l’association Muzzynote à la Bibliothèque Municipale de Cassis.Enfants
À partir de 3 ans.   .

Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 76  bibliotheque@cassis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Wednesday, October 21, 2026, at 3:30 p.m., come %E9listen to a musical story presented by the Muzzynote association at the Cassis Municipal Library.

L’événement L’heure du conte Tom et le poisson volant à la Bibliothèque Municipale l’Ariane Cassis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Cassis

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