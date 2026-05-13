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L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche

L’Heure du Conte TOUROUVRE Tourouvre au Perche samedi 11 juillet 2026.

Lieu : TOUROUVRE

Adresse : 10 Rue du 13 Août 1944

Ville : 61190 Tourouvre au Perche

Département : Orne

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tourouvre au Perche

L’Heure du Conte

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 10:30:00

Date(s) :
2026-07-11

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte A la pêche aux histoires.   .

TOUROUVRE 10 Rue du 13 Août 1944 Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54  media@cdchautsperche.fr

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English : L’Heure du Conte

L’événement L’Heure du Conte Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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