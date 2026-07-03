L’heure musicale : les couleurs de la musique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
« Spectre musical », « couleur orchestrale », « synesthésie », autant de termes et d’expressions qui montrent la place importante que la couleur peut prendre dans la musique. Pour cette séance, nous essayerons d’apporter un éclairage varié sur les connexions entre couleur et musique à travers des exemples musicaux et certaines explications que peuvent nous apporter la littérature, la philosophie, la recherche, l’imaginaire ou les propos de certains compositeurs.
samedi 10 octobre de 10h30 à 11h30
Médiathèque Marguerite Yourcenar
auditorium (niveau -1)
entrée libre, tout public
Un samedi par mois à 10h30, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaires.
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T11:30:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/
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