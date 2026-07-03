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L’heure musicale : les couleurs de la musique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris

L’heure musicale : les couleurs de la musique Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Adresse
41, rue d'Alleray
Ville
75015 Paris
Département
Paris

« Spectre musical », « couleur orchestrale », « synesthésie », autant de termes et d’expressions qui montrent la place importante que la couleur peut prendre dans la musique. Pour cette séance, nous essayerons d’apporter un éclairage varié sur les connexions entre couleur et musique à travers des exemples musicaux et certaines explications que peuvent nous apporter la littérature, la philosophie, la recherche, l’imaginaire ou les propos de certains compositeurs.

samedi 10 octobre de 10h30 à 11h30
Médiathèque Marguerite Yourcenar
auditorium (niveau -1)
entrée libre, tout public

Un samedi par mois à 10h30, venez partager, écouter et parler de musique en compagnie des bibliothécaires.
Le samedi 10 octobre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T13:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T10:30:00+02:00_2026-10-10T11:30:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray  75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/


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