L’Heure philo avec Grégory Darbadie Maison d’Auguste Comte Paris
L’Heure philo avec Grégory Darbadie Maison d’Auguste Comte Paris samedi 6 juin 2026.
Participation: 4 euros
Pour cette seconde session de 2026, nous nous poserons la question suivante :
« Rien d’étonnant ?»
L’ « Heure philo » propose d’analyser une question et ses enjeux à un large public : du curieux à l’amateur, du lycéen au chercheur. L’exposé illustré d’exemples s’appuie sur des références accessibles dont chacun peut nourrir ses connaissances et sa réflexion. A la fin de l’heure, le public s’interroge sur l’actualité des problèmes évoqués et les éléments de réponse que la pensée contemporaine formule.
La réservation est obligatoire et le nombre de places limité, pour le confort et la sécurité de tous, à l’adresse:
Par téléphone: 01 43 26 08 56
L’« Heure philo », rendez-vous philosophique de la Maison d’Auguste Comte propose d’analyser, avec Grégory Darbadie, professeur de philosophie, une question et ses enjeux à un large public.
Le samedi 06 juin 2026
de 11h00 à 12h30
payant
Tarif : 4 euros (gratuit pour minima sociaux et demandeurs d’emplois).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T12:30:00+02:00
Maison d’Auguste Comte 10, rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris
+33143260856 auguste.comte.paris@gmail.com
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