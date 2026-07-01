L’Hippodrome en Famille Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville

Informations pratiques

Deauville

L’Hippodrome en Famille

Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Véritable terrain de jeux pour les enfants, l’hippodrome de Deauville-La Touques dédie une journée de son calendrier aux familles avec de nombreuses animations gratuites.

DES WEEK-ENDS AU GALOP

Parce que l’univers des courses a tellement à offrir, la journée Hippodrome en Famille investit les vastes espaces du champ de courses deauvillais pour le métamorphoser en véritable parc d’amusement pour toutes les générations. Ainsi, le traditionnel spectacle des chevaux au galop se mêle à toute une myriade d’animations gratuites pour divertir les enfants vivre sa première expérience en selle sur un poney ou dans un manège, rebondir dans un château gonflable ou courir la Course des Kids sur la piste en herbe, taper la balle blanche au mini-golf ou défiler avec les jockeys sur le rond de présentation… A chacun ses envies !

DES NOUVEAUTÉS À CHAQUE SAISON

2026 ne fait pas exception à la règle. Entre les courses, le public embarque pour un spectacle équestre unique en trois temps de l’élégance des cavaliers espagnols à la puissance des traditions arabes, jusqu’à l’univers fascinant des cavaliers indiens. Dressage, duels à cheval et voltige font voyager les turfistes en herbe sans quitter l’hippodrome.

DES VISITES GUIDÉES AU CŒUR DE L’HIPPODROME

Comment se déroule une journée de courses ? Avec cette visite, l’hippodrome de Deauville-La Touques livre tous ses secrets. S’ils sont habituellement réservés aux jockeys, propriétaires, entraîneurs ou encore vétérinaires, les espaces comme la salle des balances, les écuries et les vestiaires dévoilent leurs coulisses au grand public. On y observe également les garçons de voyage les accompagnants des chevaux -, mais aussi les lads en pleine préparation des montures.

FOOD TRUCK, BRASSERIE ET RESTAURANT PANORAMIQUE AU MENU

Sur place, un choix varié de restauration est proposé pour toute la famille. Les spectateurs peuvent déjeuner avec une vue panoramique sur les pistes au restaurant gastronomique La Toque situé au dernier étage des tribunes ou savourer les snacks proposés en plein air au Food Garden. .

Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00

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English : L’Hippodrome en Famille

A real playground for children, the Deauville-La Touques racecourse dedicates one day of its calendar to families, with a host of free activities.

L’événement L’Hippodrome en Famille Deauville a été mis à jour le 2026-07-02 par OT SPL Deauville