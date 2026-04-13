L’Histoire au scalpel Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

De quoi est réellement mort Saint Louis ? Que nous apprend le cerveau de Descartes ? De quoi souffrait Marat avant d’être assassiné par Charlotte Corday ? Telles sont les questions auxquelles la paléopathologie – médecine appliquée aux restes humains anciens – tente de répondre.

Grâce à la médecine légale et avec l’aide de techniques toujours plus innovantes où se croisent l’histoire, l’archéologie et les sciences fondamentales, Philippe Charlier alias « le médecin des morts » mène l’enquête, pour faire la lumière sur quatorze des plus grands « cold case » de notre Histoire.

La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces.

Sur réservation à partir du 28 avril.

Festival Quartier du livre (mairie du 5e) : Philippe Charlier présente « L’Histoire au scalpel : autopsie des morts célèbres »

Le vendredi 29 mai 2026

de 18h30 à 19h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-29T21:30:00+02:00

fin : 2026-05-29T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-29T18:30:00+02:00_2026-05-29T19:30:00+02:00

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://facebook.com/BibArkoun https://facebook.com/BibArkoun



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Mohammed Arkoun et trouvez le meilleur itinéraire

