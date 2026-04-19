L’histoire d’Adoplhe Sax, le génial inventeur et défenseur de la place des femmes. Le Funambule Montmartre Paris

Sur scène, quatre artistes – Un comédien, trois musiciennes – accompagnés de 8 instruments de toutes tailles : saxophones, saxhorn et tuba.

Dans une reconstitution historique, ils vous racontent une histoire d’Adolphe Sax, le génial inventeur belge d’instruments de musique, et de son action en faveur des femmes musiciennes dans le Paris du XIXe siècle, ville de son célèbre atelier de la rue Saint Georges dans le 9e arrondissement.

Puis ils vous emmèneront en voyage autour du monde à la découverte des cultures et des femmes interprètes.

Les trois instrumentistes interpréteront les musiques célèbres du répertoire historique et de compositrices d’hier et d’aujourd’hui. Des pièces classiques, populaires et jazz, composées par Wagner, Berlioz, Debussy, Ravel, Decruck, Bonacina …

Un spectacle familial inspirant, surprenant, émouvant et divertissant, qui questionne nos idées reçues.

Du 15 juillet au 27 août Les mercredis et jeudis à 19h ou 21h selon les semaines.

Et si le Saxophone et Saxhorn avaient été inventés pour les femmes ?

Venez vivre une aventure immersive drôle et poétique, mêlant théâtre et musique live.

Du mercredi 15 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

payant

Tarif plein 32€

Tarif moins de 26 ans 10€

Tarif promo web (valable pour tous sans conditions dans la limite des places disponibles) 20€

Prévoir 1€ de frais de vente internet.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/sax-au-feminin +33142238883 billetterie@funambule-monmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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