L’histoire de la Langue des Signes Française Place de l’Échevinage Saintes
samedi 26 septembre 2026 · Place de l'Échevinage · Saintes
Informations pratiques
Saintes
L’histoire de la Langue des Signes Française
Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Mini-conférence animée par Le Club des Signes de Saint-Jean d’Angély pour découvrir l’histoire captivante de la langue des signes française.
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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 mediatheque-fm@ville-saintes.fr
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English :
A mini-conference hosted by the Saint-Jean-d’Angély Sign Language Club to explore the fascinating history of French Sign Language.
L’événement L’histoire de la Langue des Signes Française Saintes a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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