L’histoire de la Langue des Signes Française Place de l’Échevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

L’histoire de la Langue des Signes Française

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Mini-conférence animée par Le Club des Signes de Saint-Jean d’Angély pour découvrir l’histoire captivante de la langue des signes française.

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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 mediatheque-fm@ville-saintes.fr

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English :

A mini-conference hosted by the Saint-Jean-d’Angély Sign Language Club to explore the fascinating history of French Sign Language.

L’événement L’histoire de la Langue des Signes Française Saintes a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge