L’histoire de la soierie à Athée et en Touraine, Tour de la Magnanerie, Athée-sur-Cher
samedi 19 septembre 2026 · Tour de la Magnanerie · Athée-sur-Cher
Informations pratiques
L’histoire de la soierie à Athée et en Touraine 19 et 20 septembre Tour de la Magnanerie Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de la tour restaurée en 2018 et exposition consacrée à la soierie et à l’éducation du ver à soie en Touraine.
Tour de la Magnanerie Rue de l’Église 37270 Athée-sur-Cher Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 50 68 09 https://athee-sur-cher.fr https://athee-sur-cher.fr/decouvrir-athee-sur-cher/patrimoine.html#la-magnanerie Ancien pigeonnier puis magnanerie : élevage de vers à soie. Cette tour, restée longtemps mystérieuse, a fait l’objet d’une réhabilitation complète. Parkings gratuits
Visite de la tour restaurée en 2018 et exposition consacrée à la soierie et à l’éducation du ver à soie en Touraine.
K. Patin
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