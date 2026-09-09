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L’histoire de la source millénaire de San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères

samedi 19 septembre 2026 · Château San Salvadour Hyères · Hyères

L’histoire de la source millénaire de San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château San Salvadour Hyères
Adresse
4312 Route de l'almanarre, 83400 Hyères
Ville
83400 Hyères
Département
Var

L’histoire de la source millénaire de San Salvadour 19 et 20 septembre Château San Salvadour Hyères Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Projection présentée par Michel Augias, créateur du site internet « Histoire de l’eau à Hyères ».

Château San Salvadour Hyères 4312 Route de l’almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Projection présentée par Michel Augias, créateur du site internet « Histoire de l’eau à Hyères ».

© ARA 2025, Ville d’Hyères

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