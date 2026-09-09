L’histoire de la source millénaire de San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères

Informations pratiques

L’histoire de la source millénaire de San Salvadour 19 et 20 septembre Château San Salvadour Hyères Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Projection présentée par Michel Augias, créateur du site internet « Histoire de l’eau à Hyères ».

Château San Salvadour Hyères 4312 Route de l’almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Projection présentée par Michel Augias, créateur du site internet « Histoire de l’eau à Hyères ».

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