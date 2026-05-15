L’HISTOIRE DE L’EAU ET DES FONTAINES Montpellier

Montpellier

L’HISTOIRE DE L’EAU ET DES FONTAINES

Rue la Blottière Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-16

Depuis l’époque médiévale, l’eau et les fontaines ont joué un rôle déterminant dans le développement économique, religieux, artistique et sanitaire de Montpellier. Avec votre guide, parcourez la ville entre aqueduc, château d’eau, fontaines sculptées, puits et bain rituel juif du Mikvé pour remonter le fil de l’histoire. Une promenade rafraichissante et pleine de découvertes dans les ruelles

Visite en français

Depuis l’époque médiévale, l’eau et les fontaines ont joué un rôle déterminant dans le développement économique, religieux, artistique et sanitaire de Montpellier.

Avec votre guide, parcourez la ville entre aqueduc, château d’eau, fontaines sculptées, puits et bain rituel juif du Mikvé pour remonter le fil de l’histoire. Une promenade rafraichissante et pleine de découvertes dans les ruelles de l’Écusson.

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant devant la Statue équestre de Louis XIV, sur l’Esplanade du Peyrou

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Rue la Blottière Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

Since medieval times, water and fountains have played a determining role in the economic, religious, artistic and sanitary development of Montpellier. With your guide, stroll through the city between aqueducts, water towers, sculpted fountains, wells and the Jewish ritual bath of the Mikvé to retrace the thread of history. A refreshing walk full of discoveries in the narrow streets

L’événement L’HISTOIRE DE L’EAU ET DES FONTAINES Montpellier a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OT MONTPELLIER