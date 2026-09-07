L’histoire de l’incendie du Bazar de la Charité, Chapelle Notre-Dame-de-Consolation, Paris

Informations pratiques

L’histoire de l’incendie du Bazar de la Charité 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Consolation Paris

Tarif : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Visite conférence du Mémorial du Bazar de la Charité, histoire de l’œuvre, de l’incendie du 4 mai 1897 et évocation des victimes.

La chapelle, inaugurée en 1900, fut médaillée d’or à l’exposition universelle de la même année.

Lors de la visite, sont retracés l’histoire des œuvres caritatives auxquelles se dévouaient les victimes, les causes et le déroulement du drame. Sont évoquées les victimes, parmi lesquelles figurait la duchesse d’Alençon, sœur de Sissi.

Ce qu’il faut savoir :

Chapelle de style néo-classique et chemin de croix mémorial installé dans le cloître, construits à l’emplacement de l’incendie du Bazar de la Charité du 4 mai 1897. Parmi les victimes, des personnes illustres comme la Duchesse d’Alençon, sœur de Sissi, mais aussi de très modestes, qui sans ce monument seraient oubliées.

Le monument appartient à l’association Mémorial du Bazar de la Charité, composée de descendants des victimes de l’incendie du 4 mai 1897.

Chapelle Notre-Dame-de-Consolation 23 Rue Jean Goujon, 75008 Paris, France Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Paris Île-de-France +33143804693 https://laportelatine.org/lieux/paris-consolation [{« type »: « link », « value »: « https://bazardelacharite.fr/visiting.php »}] La chapelle, le chemin de croix et le couvent, œuvres de l’architecte Albert Guilbert, ont été construits à l’emplacement même où s’était tenu le Bazar de la Charité. Dans la chapelle, comme dans le chemin de croix, l’artiste s’est appliqué à unir aux souvenirs de deuil des pensées d’espérance, d’éternité et de gloire. Métros : Ligne 9, RER C – Alma Marceau. Ligne 1 – Franklin Roosevelt. Ligne 13 – Champs-Elysées Clemenceau.

Conférence « L’histoire de l’incendie du Bazar de la Charité »

Mémorial du Bazar de la Charité