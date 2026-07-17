L’histoire du blues de ses origines à nos jours Concert-conférence L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

L’histoire du blues de ses origines à nos jours Concert-conférence

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:30:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

Slawek WOJNAROWSKI / CONCERT-CONFÉRENCE

Slawek est artiste musicien depuis 40 ans avec 7 albums à son actif. Il nous propose une conférence sur le blues, son histoire et ses mutations vers d’autres styles à l’aide d’extraits enregistrés, de récits historiques, de projections et de musique live.

Tout public

Durée 1h20

Tarifs 14€ / 11€ / 9€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement L’histoire du blues de ses origines à nos jours Concert-conférence Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON