L’histoire du blues de ses origines à nos jours Concert-conférence L’intervalle Noyal-sur-Vilaine
mardi 17 novembre 2026 · L'intervalle · Noyal-sur-Vilaine
Informations pratiques
Noyal-sur-Vilaine
L’histoire du blues de ses origines à nos jours Concert-conférence
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:30:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Slawek WOJNAROWSKI / CONCERT-CONFÉRENCE
Slawek est artiste musicien depuis 40 ans avec 7 albums à son actif. Il nous propose une conférence sur le blues, son histoire et ses mutations vers d’autres styles à l’aide d’extraits enregistrés, de récits historiques, de projections et de musique live.
Tout public
Durée 1h20
Tarifs 14€ / 11€ / 9€ .
L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23
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English :
L’événement L’histoire du blues de ses origines à nos jours Concert-conférence Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON
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