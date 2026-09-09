AGENDA · Hyères
L’histoire du domaine de San Salvadour, Château San Salvadour Hyères, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · Château San Salvadour Hyères · Hyères
Informations pratiques
L’histoire du domaine de San Salvadour 19 et 20 septembre Château San Salvadour Hyères Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Conférence par Mireille Guérin
Château San Salvadour Hyères 4312 Route de l’almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conférence par Mireille Guérin
© ARA 2025, Ville d’Hyères
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