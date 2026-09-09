L’histoire et le trésor de Notre-Dame de Nazareth Saint-Marcel, Chapelle notre dame de nazareth, Marseille

Informations pratiques

L’histoire et le trésor de Notre-Dame de Nazareth Saint-Marcel 18 et 19 septembre Chapelle notre dame de nazareth Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Exposition et conférence sur 800 ans d’histoire de Notre-Dame de Nazareth, son trésor et son patrimoine vivant.

Chapelle notre dame de nazareth Place chapelle de Nazareth, 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0760615390 Chapelle Notre Dame de Nazareth du XII siècle, autel du Vème siècle et son trésor Bus ligne 40, 15, et marcher en côte environs 800m, ou possibilité de stationner autour de la Chapelle le temps de la visite

Exposition et conférence sur 800 ans d’histoire de Notre-Dame de Nazareth, son trésor et son patrimoine vivant.

©Les Amis du Vieux Saint-Marcel