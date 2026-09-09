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L’histoire et le trésor de Notre-Dame de Nazareth Saint-Marcel, Chapelle notre dame de nazareth, Marseille

vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle notre dame de nazareth · Marseille

L’histoire et le trésor de Notre-Dame de Nazareth Saint-Marcel, Chapelle notre dame de nazareth, Marseille

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle notre dame de nazareth
Adresse
Place chapelle de Nazareth, 13011 Marseille
Ville
13011 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

L’histoire et le trésor de Notre-Dame de Nazareth Saint-Marcel 18 et 19 septembre Chapelle notre dame de nazareth Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Exposition et conférence sur 800 ans d’histoire de Notre-Dame de Nazareth, son trésor et son patrimoine vivant.

Chapelle notre dame de nazareth Place chapelle de Nazareth, 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0760615390 Chapelle Notre Dame de Nazareth du XII siècle, autel du Vème siècle et son trésor Bus ligne 40, 15, et marcher en côte environs 800m, ou possibilité de stationner autour de la Chapelle le temps de la visite
Exposition et conférence sur 800 ans d’histoire de Notre-Dame de Nazareth, son trésor et son patrimoine vivant.

©Les Amis du Vieux Saint-Marcel

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