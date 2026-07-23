L’homme canon Millau
vendredi 2 octobre 2026 · Millau
Informations pratiques
Millau
L’homme canon
rue pasteur Millau Aveyron
Tarif : 7.5 – 7.5 – 17.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
par l’association des Clous
Sous l’égide de l’homme canon, ce tour de foire sensationnel de la fin du XIXe siècle, l’acrobate Rémi Luchez défie avec humour les lois de la gravité, à quelques centimètres du sol. Au gré de situations cocasses, il se retrouve constamment en périlleux équilibre, comme lorsqu’il saborde le socle sur lequel il se tient. Sur l’avant-scène, la chanteuse et instrumentiste Lola Calvet apporte un contrepoint musical à ses pérégrinations, entre ballade irlandaise et tube pop. Elle plane, il chante et tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la situation, se consument puis s’évaporent.
Les sensations fortes du spectacle de L’Homme canon laissent ici place aux sensations poétiques d’un jeu avec l’espace, avec le son, avec les objets, avec l’attraction universelle. Du cirque minimaliste, peut-être, mais tout bonnement vertigineux !
De et avec Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet Technicien lumière Justine Angevin
En alerte, l’équilibriste semble en permanence chercher une porte de sortie (…). À ses côtés, la musicienne (…) apporte au feu follet l’assise dont il avait besoin . Télérama
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Pyramid
Durée 50 min.
Tout public à partir de 8 ans
Autour du spectacle
19h Présentation de la saison en vidéo. Entrée libre.
20h Restauration & Surprises artistiques.
Samedi 3 octobre à 10h et 14h30 Visites décalées du Théâtre par la Cie Les Boudeuses. Gratuit sur réservation
: mailys.bessiere@millau.fr. .
rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
by the Clous Association
L’événement L’homme canon Millau a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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