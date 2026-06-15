L’homme qui marche Vierzon
L’homme qui marche Vierzon dimanche 29 novembre 2026.
Vierzon
L’homme qui marche
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Le chœur Mikrokosmos, toujours à la recherche de nouveau pigments pour enrichir son infinie polychromie invite le saxophoniste Jean-Marc Larché.
Le musicien propose son univers dense et dansant, une planète rare partagée entre les volutes ensorcelantes issues des musiques jazz, les méditations harmoniques empruntées à la grande histoire de la musique et les univers bruitistes venus des mouvements alternatifs. Autant de sensibilités mises au service d’un répertoire choral a capella d’une exubérance inspirante. 10 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement L’homme qui marche Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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