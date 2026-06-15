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L’homme qui marche Vierzon

L’homme qui marche Vierzon

L’homme qui marche Vierzon dimanche 29 novembre 2026.

Adresse : 37 Avenue de la République

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : dimanche 29 novembre 2026

Fin : dimanche 29 novembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Vierzon

L’homme qui marche

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Le chœur Mikrokosmos, toujours à la recherche de nouveau pigments pour enrichir son infinie polychromie invite le saxophoniste Jean-Marc Larché.

Le musicien propose son univers dense et dansant, une planète rare partagée entre les volutes ensorcelantes issues des musiques jazz, les méditations harmoniques empruntées à la grande histoire de la musique et les univers bruitistes venus des mouvements alternatifs. Autant de sensibilités mises au service d’un répertoire choral a capella d’une exubérance inspirante. 10  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement L’homme qui marche Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON

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