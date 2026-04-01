L’HORLOGE ET LE MAGICIEN MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse
L’HORLOGE ET LE MAGICIEN MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse lundi 27 avril 2026.
Toulouse
L’HORLOGE ET LE MAGICIEN
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27 15:30:00
Date(s) :
2026-04-27
Une visite pour voyager dans le XIXes. moderne et fantasque grâce à deux chefs-d’oeuvre du père de la magie moderne et génial horloger. Émerveillement garanti !
L’automate et la pendule de Jean-Eugène Robert-Houdin n’auront plus de secret pour vous.
Bon à savoir
– Pour les enfants à partir de 8 ans
– 1 Adulte par enfant ou fratrie obligatoirement
– Réservation obligatoire en ligne 8 .
MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Take a trip back to the whimsical 19th century with two masterpieces by the father of modern magic and watchmaking genius. Guaranteed to amaze!
L’événement L’HORLOGE ET LE MAGICIEN Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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