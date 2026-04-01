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L’HORLOGE ET LE MAGICIEN MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse

L’HORLOGE ET LE MAGICIEN MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY Toulouse lundi 27 avril 2026.

Lieu : MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY

Adresse : 13 Rue de la Pleau

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Toulouse

L’HORLOGE ET LE MAGICIEN

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 14:30:00
fin : 2026-04-27 15:30:00

Date(s) :
2026-04-27

Une visite pour voyager dans le XIXes. moderne et fantasque grâce à deux chefs-d’oeuvre du père de la magie moderne et génial horloger. Émerveillement garanti ! 
L’automate et la pendule de Jean-Eugène Robert-Houdin n’auront plus de secret pour vous.

Bon à savoir
– Pour les enfants à partir de 8 ans
– 1 Adulte par enfant ou fratrie obligatoirement
– Réservation obligatoire en ligne 8  .

MUSEE DES ARTS PRECIEUX PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Take a trip back to the whimsical 19th century with two masterpieces by the father of modern magic and watchmaking genius. Guaranteed to amaze!

L’événement L’HORLOGE ET LE MAGICIEN Toulouse a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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