L’hors-présence ou chimères du pays de Morsan, Théâtre du Nord, Lille

Informations pratiques

L’hors-présence ou chimères du pays de Morsan 7 – 14 janvier 2027 Théâtre du Nord Nord

Tarif de 1 à 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-07T19:30:00+01:00 – 2027-01-07T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-14T19:30:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00

Texte et mise en scène Tiphaine Raffier

Avec Emma Bolcato, Teddy Chawa, Thomas Gonzalez, Paula Luna, Édith Mérieau, Catherine Mestoussis, Thierry Paret, Adrien Rouyard

Avec la participation vidéo d’Hélène Raimbault et Patrick Harivel

Dans une maison à la lisière d’une forêt, une jeune femme gravement malade a réuni ses frères et sa sœur pour l’accompagner dans ses derniers jours. La fratrie tente de s’organiser, de mettre en place des protocoles à défaut de nommer l’innommable. Mais dans la maison d’en face quelqu’un semble les épier…

L’hors-présence est une pièce sur le regard que l’on pose sur celles et ceux qui nous quittent. Qui a le droit de regarder, à quelle distance ? Lorsqu’on regarde un proche partir, que voit-on : sa disparition, la nôtre, ou celle de l’humanité ? Tandis que les protocoles se brouillent et que la mourante devient insaisissable, chacun tente à sa façon de garder prise. Sous le voile de l’amour, les non-dits remontent, les fractures familiales se rouvrent, les certitudes s’effondrent.

Depuis sa sortie de l’École du Nord en 2009, Tiphaine Raffier a présenté tous ses spectacles au Théâtre du Nord. Avec L’hors-présence, créé au Festival d’Avignon, elle signe son œuvre la plus intime et la plus radicale. Servi par une mise en scène qui mêle théâtre et image filmée en direct, ce huis clos haletant plonge le public au cœur de ce que l’imminence de la mort révèle chez celles et ceux qui restent : leur amour, leurs lâchetés, leur humanité nue.

AUTOUR DU SPECTACLE

► SPECTACLE PRÉSENTÉ EN AUDIODESCRIPTION

et précédé d’une visite tactile le samedi 9 janvier

► INTRODUCTION AU SPECTACLE

mardi 12 janvier | 18h45 | Théâtre du Nord – Lille

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

mercredi 13 janvier à l’issue du spectacle | Théâtre du Nord – Lille

► STAGE THÉÂTRE

samedi 16 janvier

Théâtre du Nord Place du Général de Gaulle, Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 14 24 24 http://www.theatredunord.fr https://www.theatredunord.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/hors-presence »}] LE THÉÂTRE DU NORD : d’hier à aujourd’hui

Le Théâtre du Nord est l’un des 38 Centres Dramatiques Nationaux de France dont la mission de service public s’attache à défendre et à promouvoir un théâtre d’art accessible au plus grand nombre.

Réparti sur deux sites – le bâtiment historique sur la Grand’Place à Lille et L’Idéal dans le quartier du Brun Pain à Tourcoing – le Théâtre du Nord est depuis 2003 associé à une école professionnelle supérieure d’Art dramatique, l’École du Nord.

Le Théâtre du Nord et L’École du Nord sont dirigés depuis le 1er mars 2021 par David Bobée. Artiste engagé, David Bobée déploie un projet basé sur l’égalité. Égalité entre les hommes et les femmes en affirmant une saison paritaire. Égalité entre les individus par une ouverture à la diversité des expressions et des origines des artistes et par une politique d’accessibilité engagée. Égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd’hui et celles et ceux qui vivront demain en menant notre activité de manière responsable et durable.

L’édiﬁce sur la Grand’Place de Lille

Tel qu’il se présente aujourd’hui, ce théâtre, dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques, est composé de deux bâtiments accolés que deux siècles et demi séparent : la Grand’Garde édiﬁée en 1717 sur la Grand’Place et la salle Roger-Salengro construite au dos de celle-ci en 1989.

La Grand’Garde a vu le jour sous la régence de Philippe d’Orléans ; deux ans à peine après la mort de Louis XIV (en souvenir duquel on trouve un soleil de pierre sculpté au pignon de la façade).

La Grand’Garde abritait le corps de garde royal chargé de surveiller la ville. On peut admirer cet édiﬁce, resté quasiment inchangé, dans un magniﬁque tableau de François Watteau (1750) exposé au musée de l’Hospice Comtesse à Lille.

Le bâtiment de 1989, conçu par l’architecte Bernard Guillaumot, succède au marché couvert Saint Nicolas édiﬁé en 1826 et qui devint, après la première Guerre mondiale, un vaste hall : la salle Roger-Salengro qui doit son nom au célèbre maire de Lille (1890-1936) et ministre de l’Intérieur du gouvernement de Léon Blum.

De 1920 aux années quatre-vingt dix, ce grand espace au cœur de la ville remplit toutes les fonctions possibles: lieu de réunions, de meetings politiques, de sport, de combats de boxe et de coqs, de bals populaires, de spectacles, etc. il sera notamment un haut lieu lillois de la contestation en 1968. Métro (ligne 1) : Station Rihour / Parkings : Grand’Place et Nouveau Siècle / Gare Lille Flandres à 500 m

Un huis clos familial haletant

Simon Gosselin