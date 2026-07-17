L’HORS-PRÉSENCE OU CHIMÈRES DU PAYS DE MORSAN, TIPHAINE RAFFIER, Théâtre National de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

L’HORS-PRÉSENCE OU CHIMÈRES DU PAYS DE MORSAN, TIPHAINE RAFFIER 19 – 22 mai 2027 Théâtre National de Bretagne Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-19T20:00:00+02:00 – 2027-05-19T22:30:00+02:00

Fin : 2027-05-22T20:00:00+02:00 – 2027-05-22T22:30:00+02:00

Dans ce huis clos troublant, une fratrie se réunit au chevet d’une sœur qui s’apprête à mourir. Condamnée par la maladie, elle décide de vivre sa fin de vie comme elle l’entend : avec dignité.

Alors que l’irrémédiable compte à rebours a commencé, de vertigineuses questions envahissent celles et ceux qui l’entourent : donner la mort peut-il être un ultime soin, un geste d’amour ? Que faire lorsque ceux qui nous aiment ne sont pas d’accord ? Qui peut accomplir ce geste ? L’impréparation est totale. L’accord, impossible. Alors, les tensions affleurent et les certitudes vacillent.

Le spectacle dessine ainsi une cartographie de la fin de vie : comment aider celle qui s’éteint quand se révèlent les motifs souterrains, intimes et politiques de chacun ?

Théâtre National de Bretagne 1, rue saint-hélier Rennes 35000 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4255 »}]

Dans ce huis clos troublant, une fratrie se réunit au chevet d’une sœur qui s’apprête à mourir. Condamnée par la maladie, elle décide de vivre sa fin de vie comme elle l’entend : avec dignité.

Simon Gosselin