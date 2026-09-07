L’hôtel de Courbouzon-Villefrancon, de la cave au grenier !, UFR SLHS – Hôtel de Courbouzon, Besançon

Informations pratiques

L’hôtel de Courbouzon-Villefrancon, de la cave au grenier ! Samedi 19 septembre, 10h00 UFR SLHS – Hôtel de Courbouzon Doubs

Gratuit, visite en groupe jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les étudiants vous accueillent pour une visite guidée de l’hôtel de Courbouzon-Villefrancon.

En 1732, Claude-Antoine Bocquet de Courbouzon (1682-1762), conseiller au parlement de Besançon, intermédiaire incontournable entre le parlement comtois et la Cour, achète un terrain rue du Perron – actuelle rue Chifflet – provenant d’une partie du clos de l’abbaye Saint-Vincent. Il y fait construire deux hôtels : le premier (18 rue Chifflet) entre 1732 et 1738, les travaux du second (20 rue Chifflet) s’étalant probablement entre 1739 et 1744.

De la cour intérieure à l’actuel grand salon, dans lequel est conservé le portrait de Louis XIV à cheval attribué à René-Antoine Houasse, en passant par le salon Préclin qui abrite un exceptionnel ensemble de boiseries du XVIIIe siècle, la visite vous mènera dans les espaces les plus remarquables de cet édifice. Elle se poursuivra dans les caves, offrant un autre regard sur l’histoire de l’hôtel et sur les différentes étapes de son évolution.

UFR SLHS – Hôtel de Courbouzon 18 rue Chifflet, 25000 Besançon Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté En 1732, Claude-Antoine Bocquet de Courbouzon (1682-1762), conseiller au parlement de Besançon, intermédiaire incontournable entre le parlement comtois et la Cour, achète un terrain rue du Perron – actuelle rue Chifflet – provenant d’une partie du clos de l’abbaye Saint-Vincent. Il y fait construire deux hôtels : le premier (18 rue Chifflet) entre 1732 et 1738, les travaux du second (20 rue Chifflet) s’étalant probablement entre 1739 et 1744.

C’est sans doute pour services rendus à la couronne et fidélité à la royauté que Claude-Antoine reçoit le portrait de Louis XIV à cheval qu’il fait installer dans la grande antichambre (actuel Grand salon). Attribué à René-Antoine Houasse, ce portrait est une réplique du portrait du roi conservé dans le salon de Mars à Versailles, exécuté vers 1674 par l’artiste. L’œuvre de Besançon est d’une grande qualité d’exécution et présente, comme le portrait original de Versailles, l’effigie de référence du roi depuis la guerre de Hollande (1672-1678) jusqu’à la fin des années 1680.

Les étudiants vous accueillent pour une visite guidée de l’hôtel de Courbouzon-Villefrancon.

©Yves Sancey / Région Bourgogne-Franche-Comté