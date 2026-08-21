L’hôtel de ville de Romans, Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

L’hôtel de ville de Romans Dimanche 20 septembre, 14h30 Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Installée en 1790 dans l’ancien couvent des Cordeliers, l’administration municipale fait remanier le bâtiment à plusieurs reprises. La structure générale de l’hôtel de ville, ses deux étages et ses deux pavillons, date du milieu du XIXe.

Visite par Laurent Jacquot, Conseiller communautaire de Valence Romans Agglo, délégué au Patrimoine et Adjoint au Maire de Romans-sur-Isère.

Hôtel de Ville de Romans-sur-Isère Place Jules Nadi, 26100 Romans-sur-Isère, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.valenceromansagglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 79 20 86 »}]

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©J. Garnier