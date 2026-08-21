L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE, Maison du patrimoine et des lettres, Saint-Étienne

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du patrimoine et des lettres · Saint-Étienne

Informations pratiques

L’HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h15 Maison du patrimoine et des lettres Loire

Groupe limité / sur inscription à partir du 3 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:15:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire

Découvrez ce bâtiment emblématique dont la première pierre fut posée en 1822. Visites des principales salles de l’édifice.

Durée : 1h

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Incriptions à partir du 3 septembre

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2319448413450400067 »}]

Découvrez ce bâtiment emblématique dont la première pierre fut posée en 1822. Visites des principales salles de l’édifice.

© Elodie Pilon/ Ville de Saint-Etienne