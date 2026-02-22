L’HÔTEL DE VILLE Montpellier

L’HÔTEL DE VILLE

Place Georges Frêche Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-22 2026-06-24

Visitez les salles emblématiques de ce bâtiment atypique, artisitqiue et écologique créé par Jean Nouvel et François Fontès, qui est l’un des fleurons de larchitecture contemporaine de Montpellier.

Visite en français

INFORMATIONS

Durée 45 min

– Rendez-vous 10 minutes avant à l’Hôtel de Ville Place Georges Frêche, Montpellier.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

Réservation obligatoire .

Place Georges Frêche Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Visit the emblematic rooms of this atypical, artistic and ecological building designed by Jean Nouvel and François Fontès, one of the jewels of Montpellier’s contemporary architecture.

