L’HÔTEL DE VILLE Montpellier
L’HÔTEL DE VILLE Montpellier lundi 13 juillet 2026.
Montpellier
L’HÔTEL DE VILLE
Place Georges Frêche Montpellier Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Visitez les salles emblématiques de ce bâtiment atypique, artistique et écologique créé par Jean Nouvel et François Fontès, qui est l’un des fleurons de l’architecture contemporaine de Montpellier.
Visite en français
Visitez les salles emblématiques de ce bâtiment atypique, artistique et écologique créé par Jean Nouvel et François Fontès, qui est l’un des fleurons de l’architecture contemporaine de Montpellier.
INFORMATIONS
Durée 45 min
– Rendez-vous 10 minutes avant à l’Hôtel de Ville Place Georges Frêche, Montpellier.
– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.
– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.
– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.
Réservation obligatoire .
Place Georges Frêche Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English : L’HÔTEL DE VILLE
Visit the emblematic rooms of this atypical, artistic and ecological building designed by Jean Nouvel and François Fontès, which is one of the jewels of Montpellier’s contemporary architecture.
L’événement L’HÔTEL DE VILLE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT MONTPELLIER
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