L’Hôtel de Ville : un bâtiment citoyen au cœur de la Cité, Place de l’Hôtel de Ville, Saint-Quentin
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'Hôtel de Ville · Saint-Quentin
Informations pratiques
L’Hôtel de Ville : un bâtiment citoyen au cœur de la Cité Dimanche 20 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Place de l’Hôtel de Ville Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’Hôtel de Ville, lieu incontournable de Saint-Quentin, recèle plus de 500 ans de mystères. Le temps d’une visite, découvrez ses illustres salles, dont le bureau de Madame le Maire, et voyagez au cœur de ce monument citoyen de notre cité à travers les siècles.
Place de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville, 02100, Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France
L’Hôtel de Ville, lieu incontournable de Saint-Quentin, recèle plus de 500 ans de mystères. Le temps d’une visite, découvrez ses illustres salles, dont le bureau de Madame le Maire, et voyagez au de…
©Ville de Saint -Quentin
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