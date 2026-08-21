L’Hôtel des Postes à travers le temps, Hôtel des Postes de Saint Leu, Saint-Leu

Informations pratiques

L’Hôtel des Postes à travers le temps Samedi 19 septembre, 10h00 Hôtel des Postes de Saint Leu La Réunion

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T09:00:00+02:00

À travers une approche ludique mêlant photographie, observation et découverte, les enfants exploreront l’histoire du lieu et son évolution au fil du temps.

Atelier pour enfants de 7 à 10 ans

Hôtel des Postes de Saint Leu Place de la mairie, 97436 Saint Leu Saint-Leu 97436 La Réunion La Réunion 02 62 71 11 46 [{« type »: « phone », « value »: « 0262 71 11 46 »}] Ancien magasin du roi, l’édifice fut construit entre 1770 et 1780 pour servir d’entrepôt de maïs et de café. Il s’intègre dans le centre-ville historique de Saint-Leu, entouré d’autres bâtiments anciens.

À partir de 1834, il devient relais de poste, avant d’être abandonné au milieu du XIXe siècle.

Classé monument historique le 23 septembre 1987, il accueillera, à l’issue de sa réhabilitation, un espace d’exposition ainsi qu’une salle des mariages.

Peu modifié depuis sa construction, il reste un témoignage représentatif de l’architecture des magasins royaux de l’époque. Un parking gratuit se trouve à proximité, rue de la Marine, ainsi qu’un arrêt de bus au niveau de la rue Général Lambert.

L’Hôtel des Postes dispose d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite, afin d’accéder à l’étage supérieur. L’accès au bus

Atelier pour enfants autour de l’histoire de l’Hôtel des Postes

©Mairie de Saint Leu