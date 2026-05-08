L’Hôtel du Nord de Marcel Carné / HOTEL DU NORD Brasserie de l’Hotel du Nord / Guinguette Arletty Paris

Vidéo, Cinéma en plein air.

Quoi de mieux que de regarder un film sur son propre lieu de tournage ? Dans un endroit qui incarne le cinéma et le zinc parisien comme personne ? Comme chaque année, L’Hôtel du Nord propose une projection immersive du long-métrage éponyme de Marcel Carné, nommé en l’honneur de l’établissement, d’après le roman de l’écrivain Eugène Dabit, qui travaillait avec ses parents dans l’établissement familial en 1924.

Après avoir fait une apparition en 2025 dans la dernière saison de la série « Emily in Paris » où l’on peut voir Lilly Collins et Ashley Park en terrasse devant sa façade iconique, la brasserie de l’Hôtel du Nord- décorée petit à petit entre deux tournages par la Cheffe décoratrice Anne Seibel (Minuit à Paris, Le Diable s’habille en Prada, Emily in Paris) -propose une projection immersive du film de Marcel Carné (1938) sous la mythique passerelle Arletty, transformant le temps d’une nuit, le canal saint martin en plateau de cinéma.

Le gérant Florian Cadiou, aussi acteur dans Emily in Paris, vous accueille pour une nuit dédiée au cinéma avec deux projections au bord du canal, tandis que le vrai Hôtel du nord organisera son diner jazz dès 20h.

En partenariat avec la Mairie de Paris et avec le soutien de la mairie du 10e.

Commissariat de Florian Cadiou.

Cinéma en plein air au bord de l’eau et diner jazz.

Le samedi 06 juin 2026

de 21h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T00:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T21:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Brasserie de l’Hotel du Nord / Guinguette Arletty 102 Quai de Jemmapes 75010 Paris

https://hoteldunord.org/



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