L’HÔTEL SAINT-CÔME Montpellier

L’HÔTEL SAINT-CÔME

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-20

Accédez exceptionnellement à l’Hôtel Saint Côme tout juste restauré et à son magnifique amphithéâtre.

Récemment restauré, l’amphithéâtre Saint Côme de Montpellier vous accueille pour remonter le temps et redécouvrir son passé d’amphithéâtre de chirurgie ouvert dès 1757 grâce aux legs du chirurgien François de Lapeyronie.

Visite en français

Accédez exceptionnellement à l’Hôtel Saint Côme tout juste restauré et à son magnifique amphithéâtre.

Récemment restauré, l’amphithéâtre Saint Côme de Montpellier vous accueille pour remonter le temps et redécouvrir son passé d’amphithéâtre de chirurgie ouvert dès 1757 grâce aux legs du chirurgien François de Lapeyronie.

Pénétrez dans ce lieu grandiose par son architecture et incontournable pour comprendre l’évolution du métier de chirurgien à travers les siècles.

Important la visite dure 1H

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant devant la Chambre de Commerce et d’Industrie, 32 Grand rue Jean Moulin, Montpellier

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

32 Grand Rue Jean Moulin Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gain exceptional access to the recently restored Hôtel Saint Côme and its magnificent amphitheatre.

Recently restored, Montpellier?s Saint Côme amphitheater welcomes you to step back in time and rediscover its past as a surgical amphitheater opened in 1757 thanks to the bequests of surgeon François de Lapeyronie.

L’événement L’HÔTEL SAINT-CÔME Montpellier a été mis à jour le 2026-02-19 par 34 OT MONTPELLIER