L’hyperphagie boulimique – Journée mondiale des TCA, Campus Oniris VetAgroBio, Nantes
L’hyperphagie boulimique – Journée mondiale des TCA, Campus Oniris VetAgroBio, Nantes lundi 1 juin 2026.
L’hyperphagie boulimique – Journée mondiale des TCA Lundi 1 juin, 19h00 Campus Oniris VetAgroBio Loire-Atlantique
Inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-01T19:00:00+02:00 – 2026-06-01T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-01T19:00:00+02:00 – 2026-06-01T22:30:00+02:00
Dans le cadre de la Journée mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires (TCA), le CHU de Nantes se mobilise.
Conférence-débat sur l’hyperphagie boulimique
Au programme :
– Accueil et introduction AAB Ouest (Association Anorexie Boulimie).
– Table ronde avec des soignants et anciens malades experts : Dr Camille Sollier, endocrinologue au CHU, spécialisée en obésité, Nathalie Barth, pair-aidante TCA, Flavie Brochard et Juliette Mao, diététiciennes, et Pierre Dalarun, psychomotricien et psychothérapeute.
– Séance de questions/réponses.
Ouvert à tous, professionnels de santé, patients, familles et grand public.
Campus Oniris VetAgroBio 101 Route de Gachet , Nantes Nantes 44300 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.chu-nantes.fr/journee-mondiale-des-tca-conference-debat-sur-lhyperphagie-boulimique »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 40 42 93 89 »}, {« type »: « email », « value »: « aab.ouest@orange.fr »}]
Journée mondiale des Troubles des Conduites Alimentaires Troubles des Conduites Alimentaires
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