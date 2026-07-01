Libertad, Archives départementales, Bordeaux
vendredi 6 novembre 2026 · Archives départementales · Bordeaux
Informations pratiques
Libertad Vendredi 6 novembre, 20h00 Archives départementales Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T20:00:00+01:00 – 2026-11-06T21:00:00+01:00
Musique de chambre
Couplé à la Oración del Toro, prière du taureau avant d’entrer dans l’arène, le Quatuor en ré mineur dit « de la Guitarra » donne un aperçu du feu espagnol qui habite la musique de Joaquín Turina. Une flamme qui brûlait aussi en Claude Debussy, avec cet unique quatuor à cordes, une oeuvre de jeunesse renfermant la promesse d’un renouveau pour la musique française.
Programme
Joaquín Turina
Quatuor n° 1 en ré mineur, op. 4
La Oración del Toro
Claude Debussy, Quatuor à cordes en sol mineur, op. 1
Ouverture des réservations à partir du mardi 6 octobre 2026 à 13H
Archives départementales 72-78 Cr Balguerie Stuttenberg, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/706213-libertad »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/musique-de-chambre-libertad-84701 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Musique de chambre
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