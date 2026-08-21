Librairie boutique, Institut du monde arabe, Paris

Informations pratiques

Librairie boutique 19 et 20 septembre Institut du monde arabe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Librairie-boutique

Au cœur de l’Institut du monde arabe, la librairie-boutique vous invite à explorer les cultures arabes et méditerranéennes à travers une sélection de plus de 9 000 titres en français, arabe et anglais. Littérature, histoire, jeunesse, beaux livres, papeterie et objets : vous y trouverez une offre riche et plurielle pour prolonger votre visite et nourrir votre curiosité.

Ouverte tous les jours sauf le lundi, de 10h à 19h ; le samedi de 10h à 19h30.

RETROUVEZ-NOUS À LA GRANDE BRADERIE DE LA LIBRAIRIE !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la librairie de l’IMA vous ouvre ses portes pour une grande braderie exceptionnelle ! Venez découvrir notre offre de produits à prix réduits et dénicher des ouvrages, des articles de papeterie et des créations inédites issus de nos collections et des expositions de l’IMA.

Une invitation à flâner dans la librairie, à faire de belles découvertes et à repartir avec un souvenir de l’IMA parmi des pépites sélectionnées spécialement pour l’événement !

Découvrez la e-boutique de l’IMA

Institut du monde arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris, France Paris 75005 Paris 5e Arrondissement Paris Île-de-France +33140513838 http://www.imarabe.org https://twitter.com/imarabe;https://www.facebook.com/institutdumondearabe/;https://www.instagram.com/institutdumondearabe/ [{« link »: « https://librairie.imarabe.org/ »}] Le musée de l’IMA invite le visiteur à la découverte du monde arabe, par-delà les idées reçues, en lui présentant toute la diversité de ses cultures, ethnies, langues, confessions, depuis ses origines jusqu’à nos jours. La muséographie privilégie un dialogue entre des œuvres et des objets appartenant à des domaines rarement mis en regard : Archéologies antique et médiévale – Art et artisanat – Ethnographie – Création contemporaine

Ce parcours sur quatre niveaux du bâtiment, du 7e au 4e étage, s’articule autour de cinq thématiques : La naissance d’une identité, Des dieux à Dieu, Déambuler dans une ville arabe, Les expressions de la beauté, Le corps, soi et l’autre. Métro : Ligne 7, Jussieu ou Ligne 10, Cardinal Lemoine. Bus : Lignes 24, 63, 67, 86, 87, 89. Vélib’ : Stations n° 5020, n°5019, n°502. Parking : 1, rue des Fossés saint Bernard, 75005 Paris.

Librairie-boutique

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