Lieux mouvants #4 Projection, Olivier Remaud, Naad Japa Rostrenen
Lieux mouvants #4 Projection, Olivier Remaud, Naad Japa Rostrenen dimanche 12 juillet 2026.
Rostrenen
Lieux mouvants #4 Projection, Olivier Remaud, Naad Japa
Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dans le cadre du festival Lieux Mouvants, laissez-vous guider dans une nouvelle immersion au cœur de l’univers de la chorégraphe et apnéiste Marine Chesnais. Cette journée propose une marche océane, entre science et danse, suivie de la projection du film Habiter le seuil , d’une rencontre avec le philosophe Olivier Remaud et d’un concert du quintet morlaisien de folk primal Naad Japa. .
Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lieux mouvants #4 Projection, Olivier Remaud, Naad Japa Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
À voir aussi à Rostrenen (Côtes-d'Armor)
- Kreiz Breizh er grennamzer Rostrenen 20 juin 2026
- Denez Prigent Iliz Tour Rue Abbé Gibert Rostrenen 21 juin 2026
- La Famille Kreizy | Jeu familial Office de Tourisme du Kreiz Breizh Rostrenen 1 juillet 2026
- Lieux mouvants #3 Projection, Laurence Paoli, Compagnie One Breath, Melaine Dalibert Rostrenen 11 juillet 2026
- Lieux mouvants Marche océane Dans(er) l’Océan Rostrenen 12 juillet 2026