Rostrenen

Lieux mouvants #4 Projection, Olivier Remaud, Naad Japa

Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dans le cadre du festival Lieux Mouvants, laissez-vous guider dans une nouvelle immersion au cœur de l’univers de la chorégraphe et apnéiste Marine Chesnais. Cette journée propose une marche océane, entre science et danse, suivie de la projection du film Habiter le seuil , d’une rencontre avec le philosophe Olivier Remaud et d’un concert du quintet morlaisien de folk primal Naad Japa. .

Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61

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English :

L’événement Lieux mouvants #4 Projection, Olivier Remaud, Naad Japa Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh