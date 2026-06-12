Rostrenen

Lieux mouvants Marche océane Dans(er) l’Océan

Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Dans le cadre du festival Lieux mouvants, découvrez Dans(er) l’océan, un spectacle participatif en déambulation avec la chorégraphe Marine Chesnais et la scientifique Valérie Chabredier. Une performance sensorielle de 1,1 km, où chaque mètre parcouru représente 10 m remontés à travers les cinq zones océaniques.

Inscription obligatoire

Org. Lieux mouvants .

Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61

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English :

L’événement Lieux mouvants Marche océane Dans(er) l’Océan Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh