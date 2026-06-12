Lieux mouvants Marche océane Dans(er) l’Océan Rostrenen
Lieux mouvants Marche océane Dans(er) l’Océan Rostrenen dimanche 12 juillet 2026.
Rostrenen
Lieux mouvants Marche océane Dans(er) l’Océan
Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Dans le cadre du festival Lieux mouvants, découvrez Dans(er) l’océan, un spectacle participatif en déambulation avec la chorégraphe Marine Chesnais et la scientifique Valérie Chabredier. Une performance sensorielle de 1,1 km, où chaque mètre parcouru représente 10 m remontés à travers les cinq zones océaniques.
Inscription obligatoire
Org. Lieux mouvants .
Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61
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English :
L’événement Lieux mouvants Marche océane Dans(er) l’Océan Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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