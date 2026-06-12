Rostrenen

Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden

Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Fleurs, fruits, épices, parfums… Des senteurs qui éveillent émotions et souvenirs. En compagnie du neuroscientifique Hirac Gurden et à partir des odeurs d’huiles essentielles, cet atelier vous invite à explorer les ressentis qu’elles suscitent.

Inscription obligatoire. Public adulte.

Org Lieux mouvants .

Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61

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English :

L’événement Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh