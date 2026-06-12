Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden Rostrenen
Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden Rostrenen dimanche 16 août 2026.
Rostrenen
Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden
Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Fleurs, fruits, épices, parfums… Des senteurs qui éveillent émotions et souvenirs. En compagnie du neuroscientifique Hirac Gurden et à partir des odeurs d’huiles essentielles, cet atelier vous invite à explorer les ressentis qu’elles suscitent.
Inscription obligatoire. Public adulte.
Org Lieux mouvants .
Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61
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English :
L’événement Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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