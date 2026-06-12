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Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden Rostrenen

Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden Rostrenen dimanche 16 août 2026.

Adresse : Saint-Antoine

Ville : 22480 Rostrenen

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Rostrenen

Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden

Saint-Antoine Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 11:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Fleurs, fruits, épices, parfums… Des senteurs qui éveillent émotions et souvenirs. En compagnie du neuroscientifique Hirac Gurden et à partir des odeurs d’huiles essentielles, cet atelier vous invite à explorer les ressentis qu’elles suscitent.
Inscription obligatoire. Public adulte.
Org Lieux mouvants   .

Saint-Antoine Rostrenen 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 68 74 68 61 

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English :

L’événement Lieux mouvants Atelier sensoriel avec Hirac Gurden Rostrenen a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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