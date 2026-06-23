Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul Roubaix

Roubaix

Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:00:00

fin : 2026-12-01 22:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Composée de talents venus du Québec, de Belgique, du Luxembourg, de Suisse et de France, cette sélection d’improvisateurs de haut vol défiera l’imagination débordante des comédiens marcquois.

Le principe est simple à partir d’un thème tiré au sort par l’arbitre, les équipes n’ont que quelques secondes pour bâtir des univers complets. L’équipe des 5 Nations, coachée par Jacky Matte, misera sur les contrastes culturels et rythmiques, tandis que Marcq ripostera avec son humour direct et son redoutable sens du rebond.

Au final, c’est le public qui tranchera ! Une soirée riche en rires, en prises de risque et en surprises, à partager sans modération.

Composée de talents venus du Québec, de Belgique, du Luxembourg, de Suisse et de France, cette sélection d’improvisateurs de haut vol défiera l’imagination débordante des comédiens marcquois.

Le principe est simple à partir d’un thème tiré au sort par l’arbitre, les équipes n’ont que quelques secondes pour bâtir des univers complets. L’équipe des 5 Nations, coachée par Jacky Matte, misera sur les contrastes culturels et rythmiques, tandis que Marcq ripostera avec son humour direct et son redoutable sens du rebond.

Au final, c’est le public qui tranchera ! Une soirée riche en rires, en prises de risque et en surprises, à partager sans modération. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Featuring talented performers from Quebec, Belgium, Luxembourg, Switzerland, and France, this group of top-notch improvisers will challenge the boundless imagination of the actors from Marques.

The concept is simple: based on a theme drawn at random by the referee, the teams have only a few seconds to build entire worlds. The 5 Nations team, coached by Jacky Matte, will capitalize on cultural and rhythmic contrasts, while Marcq will counter with its direct humor and formidable ability to think on its feet.

In the end, it’s the audience who will decide! An evening full of laughter, risk-taking, and surprises—to be enjoyed to the fullest.

L’événement Ligue d’Improvisation de Marcq-en-Barœul Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme