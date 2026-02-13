L’Île des faisans, Cinéma Utopia, Bordeaux

L’Île des faisans Dimanche 8 mars, 11h00 Cinéma Utopia Gironde

Tarif unique : 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T11:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T11:00:00+01:00 – 2026-03-08T12:30:00+01:00

Film de Asier Urbieta. Espagne / France, 2025, 1h38 min, VOSTFR

Projection en présence du réalisateur.

Laida, espagnole, vit en couple côté français à Hendaye, avec Sambou. Lorsque deux migrants manquent de se noyer dans la rivière Bidassoa, Laida n’hésite pas et plonge, réussissant à secourir l’un d’eux, qui s’enfuit aussitôt arrivé sur la berge, laissant dans l’eau son ami Omar.

Sambou, lui, est resté figé sur la berge, aidant à peine sa compagne à sortir le jeune homme de l’eau. Une certain tension s’installe alors dans le couple, qui travaille ensemble dans un atelier côté espagnol, alors que quelques temps plus tard, un corps s’échoue sur l’île aux faisans, au milieu de la rivière…

Cinéma Utopia 5 place Camille Jullian Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Projection proposée dans le cadre de « Migrations en images », en partenariat avec le musée d’Aquitaine, l’Institut des Afriques et le réseau EUNIC Bordeaux Aquitaine cinéma migrations en images

