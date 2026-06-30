L’ILLUSION COMIQUE | CORNEILLE JEANNE GODARD FABIEN RASPLUS GROUPE BADINGER Sète
mardi 20 avril 2027 · Sète
Informations pratiques
Sète
L’ILLUSION COMIQUE | CORNEILLE JEANNE GODARD FABIEN RASPLUS GROUPE BADINGER
Avenue Victor Hugo Sète Hérault
Tarif : 8 – 8 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-20
fin : 2027-04-20
Date(s) :
2027-04-20
S’emparant de la célèbre pièce de Corneille, cette troupe de jeunes comédiens fait voler en éclats les frontières entre fiction et réalité, passé et présent et nous entraîne dans un tourbillon d’émotions, d’inventivité et de malice pour un spectacle libre et explosif, où tout peut advenir.
En savoir plus www.tmsete.com .
Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement L’ILLUSION COMIQUE | CORNEILLE JEANNE GODARD FABIEN RASPLUS GROUPE BADINGER Sète a été mis à jour le 2026-06-30 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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