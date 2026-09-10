Limoges à l’heure du crime, Place des Bancs, Limoges

Informations pratiques

Limoges à l’heure du crime Samedi 3 octobre, 14h30 Place des Bancs Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

CRIME ET CHÂTIMENT

Revivez les grandes affaires criminelles au travers des lieux emblématiques de la justice à Limoges.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Place des Bancs Place des Bancs Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Laissez-vous conter les grandes affaires criminelles de Limoges. #Villedartetdhistoire

© Photothèque Paul Colmar