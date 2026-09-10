Limoges à l’heure du crime, Place des Bancs, Limoges
samedi 3 octobre 2026 · Place des Bancs · Limoges
Informations pratiques
Limoges à l’heure du crime Samedi 3 octobre, 14h30 Place des Bancs Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
CRIME ET CHÂTIMENT
Revivez les grandes affaires criminelles au travers des lieux emblématiques de la justice à Limoges.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
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Laissez-vous conter les grandes affaires criminelles de Limoges. #Villedartetdhistoire
© Photothèque Paul Colmar
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