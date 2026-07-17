L’imposture Théâtre-humour L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

L’imposture Théâtre-humour

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-12 20:30:00

fin : 2027-02-12

Date(s) :

2027-02-12

Cie Big Up / THÉÂTRE-HUMOUR

Un one-woman-show avec des marionnettes pour raconter l’histoire d’une petite fille un peu trop ronde qui aurait préféré être un garçon. Un éloge aux gens qui ne rentrent pas dans les cases avec du second degré, un humour corrosif, du courage et de l’émotion.

Dès 12 ans

Durée 1h10

Tarifs 14€/11€/9€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement L’imposture Théâtre-humour Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON